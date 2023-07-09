İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, tutuklama kararı verilen 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince titizlikle sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İzmir polisi tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Konak ilçesinde bir ikamette gerçekleştirilen operasyonda; 5 kilo 450 gram metamfetamin maddesi, 2 kilo 250 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.