İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 83 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 83 şüpheli tutuklandı. 109 operasyonda 156 şüpheli gözaltına alındı ve aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İzmir'de 28 Mayıs-10 Haziran arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 83 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 28 Mayıs-10 Haziran arasında 109 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 156 şüpheliden 83'ü tutuklandı.

Aramalarda 5 kilo 146 gram esrar, 9 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu, 929 gram bonzai, 419 kök kenevir bitkisi,1403 uyarıcı hap, 189 bin 357 sentetik ecza, 28 hassas terazi, 25 tabanca 5 tüfek, 395 tabanca ve tüfek fişeği ile suçtan elden edilen 109 bin 744 lira ele geçirildi.