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İzmir'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Bornova ilçesinde, uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen evde yapılan operasyon sonucunda 100 kök Hint keneviri, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli R.S. tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu imalatı yapılan evden çıkan koku mahalleyi sarınca polis ekipleri çatıları gezerek tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi, şüpheli R.S. tutuklandı.

Olay, önceki gün İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta ağır bir koku olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi. Polis ekipleri, kokunun geldiği evi tespit etmek için sokakta bulunan binaların çatısına çıkarak bacaları kontrol etti. Uyuşturucu kokusunun geldiği havalandırma olarak kullanılan bacayı kokudan tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 katlı evin 4 odasında sera sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Işıklandırma, havalandırma gibi malzemelerin bulunduğu odalarda 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli R.S., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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