İzmir'de Uyuşturucu İmalatı İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı
Bornova'da yapılan uyuşturucu operasyonunda evde kurulan serada kenevir yetiştirilmesi tespit edildi, ev sahibi gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde evinde uyuşturucu imal ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Birlik Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.
Evde kurulan serada saksı içinde kenevir yetiştirildiği belirlendi. Aramalarda 310 gram esrar, 27 gram kenevir tohumu ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Ev sahibi H.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel