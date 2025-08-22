İzmir'de Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 127 kilogram uyuşturucu ve 18 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını, 127 kilogram uyuşturucu ile 18 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de uyuşturucu madde imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adreslerde yapılan aramalarda 127 kilogram uyuşturucu madde ile 18 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 3 şüphelinin de yakalandığını ifade etti.

Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Yerlikaya, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
