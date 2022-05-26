İzmir'de uyuşturucu hapların bulunduğu otomobilin sürücüsü gözaltına alındı - Haberler

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İzmir'de uyuşturucu hapların bulunduğu otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de uyuşturucu hapların bulunduğu otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde durdurulan otomobilde 1004 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde durdurulan otomobilde 1004 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B. (32) idaresindeki 42 AGJ 341 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1004 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak emniyete götürüldü.

AA / Şafak Yel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, İzmir, Güncel, Haberler

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