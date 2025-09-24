Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Hap Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, durumundan şüphelenilen 3 kişi üzerinde 2 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bekçilerin şüphe üzerine durdurup aradığı 3 şüphelinin üzerinde 2 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Uzundere rekreasyon alanı içinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri O.M. (23), Ö.T. (24) ve P.E.'yi (26) durdurdu.Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

