İzmir'de uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Işıklar mevkisinde oluşturulan uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan 34 GU 0644 plakalı aracı, takip ederek bir süre sonra durdurdu.
Yapılan aramada 4,27 gram esrar ve 685 gram kokain ele geçirildi, U.Ö, Ş.B. ve S.M gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.