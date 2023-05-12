İzmir'de uyarı ateşi sonucu ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polisin açtığı uyarı ateşi sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Semih Gürler (33), toprağa verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polisin açtığı uyarı ateşi sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Semih Gürler (33), toprağa verildi.

Güney Mahallesi 1161 Sokak'ta dün, bir ikamette aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine cam şişe atması sonucu açılan uyarı ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Semih Gürler'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hacı Bayram Camisine getirilen Gürler'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Gürler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

Öte yandan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru F.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.