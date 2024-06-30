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İzmir'de Unlu Mamul İşyerinde Patlama: Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir unlu mamul işyerinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, unlu mamul üretimi yapan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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