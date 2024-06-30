İzmir'de Unlu Mamul İşyerinde Patlama: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir unlu mamul üretimi yapan iş yerinde meydana gelen patlamada 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamada ayrıca 10'dan fazla kişi yaralandı ve hastanelerde tedavi altına alındı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde kısa süreli panik yaşandı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir unlu mamul üretimi yapan iş yerinde meydana gelen patlamada 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 10'nun üzerinde yaralının da kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındığı belirtildi. Patlamanın meydana geldiği işletmenin bulunduğu 4 katlı bina ile bitişiğindeki bazı binaların camları kırılırken, büyük oranda hasar oluştu. Patlamanın ardından olay yerinde kısa süreli panik yaşandı.
Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/TORBALI (İzmir),