İzmir'de Tuvalet Görünümlü Gizli Bölmede Firari Hükümlü Yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir firari hükümlü evin banyosundaki tuvalet şeklindeki gizli bölümde yakalandı. Operasyonda 3 bin 612 sentetik ecza ve 3 tüfek de ele geçirildi.
İzmir'in Buca ilçesinde firari olarak aranan hükümlü, evin banyosunda tuvalet şeklinde tasarlanan ve kumandayla açılan bölmede yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine C.A. ve N.A'nın yaşadığı ikamete operasyon düzenledi.
Evde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekibin dikkatini banyodaki klozetin arkasındaki dekorasyon uygulaması ve araya sıkıştırılan metal dikkatini çekti.
Klozetin arkasında iki menteşeyi de fark eden narkotik polisi, tuvalet görünümlü gizli bölmeyi açığa çıkardı. Çalışmalar sonrası kumandayla açıldığı belirlenen gizli bölmede, hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.A. yakalandı. Aynı yerde poşet içesinde 3 bin 612 sentetik ecza ve 3 tüfek ele geçirildi.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.A. ve N.A. tutuklandı.