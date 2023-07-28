İZMİR'DE TUVALET DAVASI

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde belediyeye ait kafeteryanın tuvaletinin dışarıda olması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Akşam saatlerinde tuvaletin kapalı olması ya da vatandaşların ücret ödemek istememesi nedeniyle kötü görüntüye maruz kaldıklarını ifade eden çevre sakini emekli Metin Boyacıoğlu (66) İnsanlar bazen tuvalet kapandıktan sonra bazen de gündüz saatlerinde etrafa ihtiyaçlarını gideriyor. Biz tuvalet manzarasını izlemek zorunda bırakıldık dedi. Boyacıoğlu, tuvaletin kaldırılması için İdare Mahkemesi'ne dava açarken Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İnsan sağlığını tehdit eden, kamusal alana uygun olmayan bu tip durumların önüne geçmek adına yerleştirilen tuvalet hizmet verdiği saatlerde oldukça yoğun şekilde kullanılmaktadır. Vardiya bitiminin ardından sabah saatlerine kadar güvenlik gerekçesi nedeniyle kapalı tutulmaktadır denildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki sahil kesiminde hizmet veren belediyeye ait kafenin tuvaleti dava konusu oldu. Ücret vermek istemeyen vatandaşların tuvaletin etrafına ihtiyacını gidermesinden rahatsız olan apartman sakinleri sorunun çözümü için imza toplayarak belediyeye iletti. Sorununun çözülmemesi üzerine apartman sakinlerinden Metin Boyacıoğlu, konuyu yargıya taşıyıp İzmir 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Karşıyaka'yı çok sevdiği için emekli olduktan sonra burada bir ev satın aldığını söyleyen emekli Metin Boyacıoğlu evinin balkonundan deniz manzarası izlemek yerine tuvaletini yapanları görmek zorunda kaldığını anlattı. Balkondan defalarca bunun fotoğrafını çekip Karşıyaka Belediyesi'ne gönderdiğini dile getiren Boyacıoğlu, kendisi gibi rahatsız olan çevre sakini 65 vatandaştan imza topladığını belirtti. Boyacıoğlu, Bu kafe bir yıldan fazla zamandır hizmet veriyor. Tuvaleti daha sonra eklediler. İnsanlar bazen tuvalet kapandıktan sonra bazen de gündüz saatlerinde etrafa ihtiyaçlarını gideriyor. Apartman olarak rahatsızlığımız yüzünden 65 imza topladık. Belediye başkanından randevu alıp ilettik. Elektronik turnikesi olan tuvaletin ücretini bir liraya kadar düşürmüşler. Ancak yine de bazen insanlar bu tuvaleti kullanmak yerine dışarısını kullanıyor. Biz bu manzarayı izlemek zorunda bırakıldık. Yetkili makamlara fotoğraf video çekip gönderdik dedi.

'EVİMİ SATILIĞA ÇIKARDIM'

Aynı zamanda oturduğu apartmanın yöneticisi olduğunu söyleyen Boyacıoğlu, bu tuvaletin taşınmasını istediklerini dile getirip şöyle devam etti

Karşıyaka Belediyesi bizden izin almadan buraya kafe ve tuvalet yaptı. Bu tuvaletin yapılmasından son derece rahatsızız. Çocuklarımız, torunlarımız, gelinimiz balkona çıkamaz oldu. Yan yana 5 apartman bu sorunu yaşıyoruz. Mahkemeye verdik ve sorunun çözülmesini istiyoruz. Kafenin arkasında bir anıt var. Tamamen kaldırılmayacaksa anıtın önüne taşısınlar. 5 apartman rahatsızız. Koku da oluyor. Foseptik çukuru araç getirilip boşaltılıyor. Ama denizden esen rüzgar kokuyu bize getiriyor. Ağır bir metan kokusu var. Apartman sakinleri bu yüzden evlerini boşaltmaya başladılar. Komşum evini kiraya verdi. 3 aydır kiracı da bulamadı. Eve bakanlar vazgeçip gidiyor. Ben de evimi satılığa çıkardım. Evlerimizin değeri düştü özellikle ilk 3 kattaki daireler bu tuvalet yüzünden değer kaybetti. Tuvalet için ayrı bir personel yok. Kafede çalışan personelin dışında bir çalışan yok.

'AKŞAM TUVALET YAPILAN YERDE GÜNDÜZ PİKNİK YAPILIYOR'

Avukat Tacettin Çolak, ücretli olduğu için bazı vatandaşların tuvalete girmeyip arka tarafta ama apartman sakinlerinin görüş hizasında olan bölgede ihtiyaçlarını gidermeye başladığını hatırlatarak Bu durum haliyle çevre kirliliği ve müstehcenlik açısından orada oturanları rahatsız ediyor. Tuvalet ihtiyacının orada giderilmesiyle birlikte bölgedeki çimler de yok olmuş. Akşamları tuvalet yapılan yerlerde gündüzleri gelip piknik yapanlar var. Kafe kamu yararına hizmet veriyor ama tuvaletin orada olması çevre ve görüntü kirliliğine neden oluyor. Belediye bunu coğrafi konuma uygun hale getirebilecekken anlamsız bir ısrarda bulunuyor. Tuvaletten kaynaklanan kirliliğin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz ifadelerini kullandı.

'GECEKONDU TUVALET'

Tuvaletin o bölgede yaşayan insanlarının görüş alanının dışına çıkarılmasını isteyen Çolak şöyle devam etti

İnsanlar milyonlarca lira vererek sahilden ev almışlar. Binaların değeri sahil kenarında olmalarından kaynaklanıyor. Ama insanlar tuvaletini yapan insanları izlemek zorunda kalıyor. Belediyenin orada ikamet eden vatandaşları düşünmesi lazım.

Kafenin içinde olması gereken tuvalet dışarı yapılmış. Bu tür işletmeler açılırken yönetmelik gereği kadın erkek ayrı tuvaletler, pisuvarların yeri yada miktarı belirlenmiştir. Hiç buna uymadan gecekondu şeklinde tuvalet yapmışlar. Bunun kurallara uygun hale getirilmesi gerekir. Tuvaletin özellikle o bölgede yaşayan insanların görüş alanının dışına çıkarılması lazım.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Bahse konu tuvalet yaklaşık 1 yıl önce yurttaşlarımızın ilettiği talep üzerine bölgeye yerleştirilmiştir. Taşınabilir nitelikte olan tuvalet haftanın 7 günü 08.30-23.00 saatleri arasında olacak şekilde 2 vardiya halinde hizmet vermektedir. 2 personelimizin görevlendirildiği tuvaletin bakımı ve temizliği düzenli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu tuvaletin bölgeye yerleştirilmesinden önce ne yazık ki bazı kişilerce yeşil alan ya da tesis duvarı gibi alanlarda ihtiyaç giderme durumları gerçekleştiği defaten sözlü şekilde belediyemize iletilmiştir. İnsan sağlığını tehdit eden, kamusal alana uygun olmayan bu tip durumların önüne geçmek adına yerleştirilen tuvalet hizmet verdiği saatlerde oldukça yoğun şekilde kullanılmaktadır. Vardiya bitiminin ardından sabah saatlerine kadar güvenlik gerekçesi nedeniyle kapalı tutulmaktadır ifadelerine yer verildi.