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İzmir'de tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

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İzmir'de sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu'nun tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. Kayserilioğlu'nun avukatı tarafından yapılan itiraz sonucunda tahliye edildi.

İZMİR'de, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu (33) tahliye edildi.

İzmir'de bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan bir itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun 'hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu tahliye edildi. Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız da durumu sosyal medyadaki hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Yapmış olduğumuz itiraz kabul edilmiş ve müvekkilimiz Dilruba Kayserilioğlu tahliye edilmiştir"

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel, dün Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret edip, ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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