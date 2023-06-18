İzmir'de Türkmenistan uyruklu dört kişinin cansız bedenleri bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde Türkmenistan uyruklu dört kişinin cansız bedenleri bulundu. İzmir Valiliği konuyla ilgili 'Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir' açıklamasını yaptı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde Türkmenistan uyruklu dört kişinin cansız bedenleri bulundu. İzmir Valiliği konuyla ilgili "Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Evde yaşayan yabancı uyruklu kişilerden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese giden polis, 3'ü kadın biri erkek dört kişinin derin dondurucuya konulmuş cesetlerine ulaştı.

İzmir Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11: 00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.