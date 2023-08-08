İzmir'de tur teknesinde çıkan yangında tatilciler denize atladı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bir tur teknesinde çıkan yangında tatilciler canlarını kurtarmak için denize atladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında bir tur teknesinde çıkan yangında, tatilciler canlarını kurtarmak için denize atladı. O anlar sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nden, 6 Ağustos sabahı denize açılan tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Teknedeki tatilcilerden bazıları, yangını fark edip panikle kendilerini denize atarken, mürettebat ise yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki tekne sahipleri de yardım için bölgeye gitti. Alevler kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.