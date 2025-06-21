İzmir'de Tünel İnşaatı Sebebiyle Hasar Gören Evler İçin Mağdurlar İsyanda

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerinde hasar oluşan Atamer Mahallesi sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Buca ilçesinin Ufuk ile Bornova ilçesinin Çamkule mahalleleri arasında yapımına 2018 yılında başlanan ve 2026 yılında ??????hizmete açılması planlanan Onat Tüneli inşaatı esnasında Atamer Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarları yıkıldı ve çatlaklar oluştu. Yapım çalışmalarının sürdüğü tünel inşaatı nedeniyle dün de Ersen ve Fahriye Kılıç çiftinin evinin duvarı yıkıldı.

Atamer Mahallesi Muhtarı Şenay Korkmaz, yaptığı açıklamada bugüne kadar yaklaşık 100 evde hasar oluştuğunu, 20 ev için tahliye kararının verildiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin evleri ya da arsaları kamulaştırmak için verdiği teklifin yeterli bulunmadığını ifade eden Korkmaz, "Vatandaş, teklif edilen rakamlar az olduğu için kabul etmiyor. Biz de belediyeden zarar gören evleri yıkarak yerinde prefabrik ev yapmasını istedik, cevabını bekliyoruz." dedi.

" Belediye, derdimize çare olsun"

Evini oluşan hasar nedeniyle boşaltmak zorunda kaldığını belirten Sönmez Ejder (65), tünel yapılmadan önce belediye ekiplerinin gelip evlerde inceleme gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yetkililerin tünelin 60 metre derinden geçeceği için sorun yaşamayacaklarını söylediklerini aktaran Ejder, "Sonra çalışmalar başladı, bir patlama oldu, sabah kalktık, her yer allak bullak olmuş. Burada kendi evimde oturuyordum, şimdi kirada oturuyorum. Yatalak bir ağabeyim ve yüzde 75 engelli ikinci bir kardeşimle kiralarda sürünüyorum. Ne olacak benim halim? Belediye geldi, yazdı, çizdi, gitti, gerisi yok. Burada iki sokak mağdur durumda, evler ve sokaklar hep çatlamış durumda. Belediye, derdimize çare olsun." diye konuştu.

Evi zarar gören Muharrem Budak da (74) mağdur olduklarını ancak muhatap bulamadıklarını savundu.

Yer altındaki patlamalar nedeniyle evlerin sallandığını kaydeden Budak, "Mahallede çok mağdur aile var. Kimse bakmıyor, sormuyor. 'Bunu yapacağız, şunu yapacağız.' diyorlar, hep kandırıyorlar. Nereye gidelim? İzmir'de deprem oldu, evimde bir tane çatlak olmadı ama bu tünel çalışması başladıktan sonra her taraf sallandı, döküldü, çatladı." dedi.

Oğulcan Kula (28) da 20 yıldır Atamer Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, imkanı olanların mahalleden gittiğini fakat olmayanların gidemediğini ifade etti.

Kula, dertlerine derman aradıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Niyetimiz bağcıyı dövmek değil birlikte üzüm yemek. Gelsinler, şu halimizi bir görsünler ve acılarımıza ortak olmayı denesinler. Öyle uzaktan bakmasınlar, gelip bizim derdimize derman olsunlar. Orta yol nedir, nasıl bir yol buluruz, çözüm üretiriz? Konuşalım."