15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de gerçekleşen kutlamalar, tüm camilerde aynı anda selaların okunması ve fetih suresinin okunmasının ardından sona erdi.

İzmir'de tüm camilerden aynı anda sela sesleri yükseldi

İZMİR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir'de gerçekleşen kutlamalar, tüm camilerde aynı anda selaların okunması ve fetih suresinin okunmasının ardından sona erdi.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7'nci yılında, Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir'de de gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı. İzmir'deki etkinliğe Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programı canlı olarak led ekranlardan verilirken, program saygı ve İstiklal Marşı ardından da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ekibi Mehteran Konseri gerçekleşti.

Program çerçevesinde saat 21.30'dan itibaren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri ve siyasi partilerin İzmir İl Başkanları konuşma yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı canlı olarak ekranlardan verildi. Daha sonra Kahramanlık Türküleri konseri, zeybek gösterisi, semazen gösterisi, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların yayınlanırken, program camilerde aynı anda sela okunması ve sahneden fetih suresinin okunmasının ardından sona erdi.