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İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü, babası gözaltına alındı

İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü, babası gözaltına alındı

Güncel Haberler

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, babası gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, babası gözaltına alındı.

Silahlı kavga ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri, Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak'taki bir eve gitti.

Adreste pompalı tüfekle vurulan Hasan Hüseyin K'nin (36) hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba A.M.K (72), tüfekle ateş ederek oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel

kavga İzmir Güncel Haberler

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