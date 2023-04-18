İzmir'de tüfekle vurulan kişi öldü, babası gözaltına alındı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, babası gözaltına alındı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde evinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, babası gözaltına alındı.
Silahlı kavga ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri, Yamanlar Mahallesi 7352 Sokak'taki bir eve gitti.
Adreste pompalı tüfekle vurulan Hasan Hüseyin K'nin (36) hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba A.M.K (72), tüfekle ateş ederek oğlunu öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Halil Şahin - Güncel