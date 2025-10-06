İzmir'de Tüfeğin Kazara Ateş Alması Sonucu Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu karısını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Önen Koyu'nda, dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan T.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

T.A'nın ifadesinde, kamp yapmak amacıyla eşiyle bölgeye geldiğini, aracın içerisinde domuzlardan korunmak için yanında getirdiği otomatik tüfeği temizlediği sırada silahın kazara ateş aldığını ve fişeğin araç içerisinden geçerek eşine isabet ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Dün Önen Koyu'nda T.A'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu karısı yaralanmış, Burçin Razak A. (32) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli jandarma ekiplerince silahla gözaltına alınmıştı.