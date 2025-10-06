Haberler

İzmir'de Tüfeğin Kazara Ateş Alması Sonucu Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu karısını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, kamp yapma amacıyla bölgeye giden çiftin aracında meydana geldi.

İzmir'in Urla ilçesinde, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu karısını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Önen Koyu'nda, dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan T.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

T.A'nın ifadesinde, kamp yapmak amacıyla eşiyle bölgeye geldiğini, aracın içerisinde domuzlardan korunmak için yanında getirdiği otomatik tüfeği temizlediği sırada silahın kazara ateş aldığını ve fişeğin araç içerisinden geçerek eşine isabet ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Dün Önen Koyu'nda T.A'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu karısı yaralanmış, Burçin Razak A. (32) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli jandarma ekiplerince silahla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 adet su için istenen para öyle böyle değil! Bakanlık harekete geçti

2 adet su için istenen para öyle böyle değil! Bakanlık harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.