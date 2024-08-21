İzmir'de tren traktöre çarptı, sürücü yara almadan kurtuldu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçitte traktöre çarptı. Traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu ve trenin hasar gördüğü bildirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolcu treninin çarptığı traktörün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, Yeniköy Mahallesi Küme Evleri hemzemin geçitte Ö.Ö. idaresindeki 35 D 8543 plakalı traktöre çarptı.
Traktör sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası tren seferleri geçici olarak durduruldu.
Kaza nedeniyle trende hasar oluşurken, bazı yolcular kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı.