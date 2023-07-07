İzmir'de tren ile traktör çarpışması: 4 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen tren-traktör çarpışması sonucunda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada traktör sürücüsü ve tren yolcularından bazıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.