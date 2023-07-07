İzmir'de tren ile traktör çarpışması: 4 kişi yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen tren-traktör çarpışması sonucunda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada traktör sürücüsü ve tren yolcularından bazıları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tren ile traktörüm çarpışması nedeniyle 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Ödemiş seferini yapan O.F. ve Y.B'nin idaresindeki 32727 sefer sayılı yolcu treni, Yeniköy Mahallesi'ndeki kontrolsüz geçitten geçmeye çalışan Kadir Erdoğmuş yönetimindeki 06 CIG 081 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü Kadir Erdoğmuş'un yanı sıra trendeki yolculardan Mehmet Emin Y, eşi Fatma Y. ve Tevfik B. yaralandı.
Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdoğmuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.