İzmir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Yenikurudere Mahallesi'ndeki tarlasında çalışmak üzere evinden ayrılan Alaattin Gören, köy yolunda devrilen traktörünün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gören'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
AA / Kürşat Gürbüz - Güncel