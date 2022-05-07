İzmir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Haberler

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İzmir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

AA - Kürşat Gürbüz - Güncel
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İzmir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yenikurudere Mahallesi'ndeki tarlasında çalışmak üzere evinden ayrılan Alaattin Gören, köy yolunda devrilen traktörünün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gören'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Kürşat Gürbüz - Güncel

İzmir, Güncel, Haberler

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