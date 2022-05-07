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İzmir'de traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de traktörün altında kalan sürücü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan 76 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan 76 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.

Küre Mahallesi'nin Kavaklıdere mevkisindeki bahçesinde traktörle gübreleme çalışması yapan Mahmut Güntekin (76) devrilen traktörünün altında kaldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güntekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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