İzmir'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, K.S. (56) yönetimindeki 16 AYZ 764 plakalı traktör, Akçaşehir Mahallesi yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan K.S, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan sürüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.