İzmir'de Traktör Kazası: 5 Yaralı

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İzmir'in Tire ilçesinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri görev aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yunus F. idaresindeki 35 YHH 73 plakalı traktör, Kireli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 6 yaşındaki Melahat F. ile Hicran F, Miray F. ve Melahat F. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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