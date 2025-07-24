İzmir'de Traktör Kazası: 5 Yaralı
İzmir'in Tire ilçesinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri görev aldı.
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yunus F. idaresindeki 35 YHH 73 plakalı traktör, Kireli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 6 yaşındaki Melahat F. ile Hicran F, Miray F. ve Melahat F. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel