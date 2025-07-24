İzmir'de Traktör Kazası: 5 Yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yunus F. idaresindeki 35 YHH 73 plakalı traktör, Kireli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile 6 yaşındaki Melahat F. ile Hicran F, Miray F. ve Melahat F. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.