İzmir'de Trafoda Yangın: Alevler Hızla Söndürüldü
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki trafoda çıkan yangın, çevreye sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin çıktığı yerin yakınındaki ağaçlar zarar gördü.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafoda çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Zincirlikuyu Camisi'nin yanında bulunan trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan yangın nedeniyle Çalıkuşu Parkı'ndaki bazı ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel