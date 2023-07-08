İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı kadın sürücünün önünü kesip otomobilinin aynasını yumrukla kırdı. O anlar hemen arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'de trafikte korku dolu anlar: Yol kesip kadın sürücünün aynasını kırdı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı kadın sürücünün önünü kesip otomobilinin aynasını yumrukla kırdı. O anlar hemen arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken trafikte bir kadın sürücüyle tartışan kişi, caddeyi otomobiliyle trafiğe kapattı. Ardından 34 UF 9220 plakalı otomobilin kadın sürücüsünün yanına giden kişi, sinirlenerek otomobilin aynasına yumruk attı. Otomobilin aynası kıran saldırgan daha sonra aracına binerek yola devam etti.

O anlar, otomobilin arkasındaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.