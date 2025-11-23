Haberler

İzmir'de Trafikte Kamyon Sürücüsüne Levyeli Saldırı: Adli İşlem Başlatıldı

İzmir'de bir otomobilin sürücüsüne kamyon sürücüsü ve yolcusunun saldırması sonucu adli işlem başlatıldı. Olayı araştıran trafik ekipleri, saldırganları tespit ederek gerekli cezaları uyguladı.

İzmir'de trafikte otomobilin sürücüsüne saldıran kamyon sürücüsü ve yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinde "kamyon sürücüsünden levyeli saldırı" başlıklı paylaşım üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın Bornova İlçesi Ordinaryüs Profesör Doktor Muhittin Erel Caddesi üzerinde gerçekleştiğini, saldırıyı gerçekleştirenlerin ise kamyon sürücüsü E.İ. ile yolcu V.D. olduğunu tespit etti.

Sürücü E.İ. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 5 bin 146 lira idari para cezası uygulayarak sürücü belgesini geçici olarak alan ekipler, şüpheliyi trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapmak için emniyete götürdü.

Yine ekipler, yolcu V.D'ye de 993 lira idari para cezası uygulayarak gözaltına aldı.

V.D'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Haberler.com
