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İzmir'de trafik polisine çarpan motosiklet sürücüsü tutuklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde, trafik polisinin yaralanmasına sebep olan motosikletin sürücüsü tutuklandı. Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu, motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen Ş.M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, trafik polisinin yaralanmasına sebep olan motosikletin sürücüsü tutuklandı.

Umurbey Mahallesi'nde uygulama yapan trafik ekibindeki bir polis memurunu, motosikletiyle çarparak yaralayan Ş.M.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ehliyeti olmadığı tespit edilen Ş.M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güvenlik Trafik Hukuk Güncel Haberler

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