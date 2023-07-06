İzmir'de trafik kazasında 5 kişi öldü, kusurlu sürücü tutuklandı

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Kaza tespit tutanağında, kazanın nedeni olarak hafif ticari aracın şerit değiştirirken çarptığı otomobilin kontrolden çıkmasını gösterildi. Kaza tespit tutanağına göre, hafif ticari aracın sürücüsü kusurlu bulundu ve tutuklandı.

İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin kaza tespit tutanağında, kazada "makas atma" olarak nitelendirilen şekilde şerit değiştirirken çarptığı otomobilin kontrolden çıkmasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsünün kusurlu olduğu belirtildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, Kısıklı Mahallesi'nde 30 Haziran'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin kaza tespit tutanağını hazırladı.

Kaza yerinden kaçan, plakası ve sürücüsü daha sonra tespit edilen hafif ticari aracın, şerit değiştirirken yolun sağındaki bariyerlere, ardından da otomobile çarptığı, çarpışmanın etkisiyle otomobilin karşı şeride geçtiği ve minibüsle çarpıştığı belirtilen tutanakta, şu ifadelere yer verildi:

"Kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Y.İ.K'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır."

Olayın geçmişi

Menderes ilçesinde Özcan Özer yönetimindeki otomobil, peş peşe şerit ihlali yaparak ilerleyen hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjü aşmış ve karşı yönden gelen minibüsle çarpışmıştı.

Kazada sürücülerden Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, Özcan Özer'in ablası Şengül Akbaş ile minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca ölmüş, araçlardaki 20 kişi de yaralanmıştı.

Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü Y.İ.K'yi (19) gözaltına almıştı. Sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.