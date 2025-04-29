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İzmir'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

İzmir'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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İzmir'in Konak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü B.B., yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina alt geçidinde meydana geldi. Balçova'dan Konak istikametine seyir halinde olan B.B. yönetimindeki 35 CST 74 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak sürüklenmeye başladı. Metrelerce savrulan otomobil, beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü B.B.'yi ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Takla atarak demir yığını haline dönüşen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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