İzmir'de kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
İzmir'in Kiraz ilçesinde bir kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün Y.A. idaresindeki 35 AB 0559 plakalı kamyonet, İstiklal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dönüş yaptığı sırada Yunus Emre Pehlivan'ın (17) kullandığı 35 CGK 622 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, lise öğrencisi olan motosiklet sürücüsü Pehlivan ağır yaralandı.

Pehlivan, Kiraz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kamyonetin dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpışması ve çevredekilerin yardım etmek için koşturması yer alıyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
500

