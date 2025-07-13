İzmir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes ilçesinde bir hafif ticari aracın kontrolünü kaybederek TIR ile çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Akboğa (39), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Kısıkköy mevkisinde meydana geldi. İhsan Akboğa yönetimindeki 34 EJD 678 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Fesih U. (36) yönetimindeki 35 DA 5312 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü İhsan Akboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akboğa'nın cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR şoförü Fesih U., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlara sözlü tacizde bulunan adama mahalle dayağı

Hareketi gören mahalleli sokak ortasında meydan dayağı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.