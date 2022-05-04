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İzmir'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir'de trafik kazasında 8 kişi yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.G'nin kullandığı 35 AKZ 941 plakalı otomobil ile İ.B. idaresindeki 35 ASV 385 plakalı otomobil Şakran Mahallesi Bölük kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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