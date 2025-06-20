İzmir'de Trafik Kazası: 50 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde, iki aracın çarpması sonucu 50 yaşındaki Zeliha Özbaş hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri harekete geçti.
İzmir'in Buca ilçesinde, iki aracın çarptığı 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Efeler Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde bir kişinin yolda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Zeliha Özbaş'ın (50) cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, caddede yürürken yola düşen Özbaş'ın iki aracın çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
Ekipler, sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel