İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü, 1 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 3 Araç Hasar Gördü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak ilçesinde bir hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarptığı kaza meydana geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ve çarpılan otomobillerden birindekinin yaralandığı öğrenildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile çarptığı otomobillerden birinde bulunan sürücü yaralandı.

Kaza, sat 22.00 sıralarında Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Konak'tan İzmir Fuarı istikametine giden A.E. (20) yönetimindeki 35 CGG 602 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bir taksinin önüne aniden çıkmasıyla kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 34 KHR 009, 06 DCP 23 ve 35 US 676 plakalı otomobile çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile çarptığı otomobillerden birinde bulunan sürücü U.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.