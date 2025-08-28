İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemalpaşa ilçesinde bir işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 45 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri görev yaptı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, işçi servis minibüsünün hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Veysi Ekin (45) öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzeri Armutlu Yolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak (49) yönetimindeki 49 ABE 666 plakalı tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysi Ekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı

Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci el pazarında büyük hareketlilik! Bu 4 model kapış kapış satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.