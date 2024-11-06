Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti, diğer sürücü ağır yaralandı. Kaza, İzmir-Aydın Otobanı'nda meydana geldi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 3 TIR'ın karıştığı trafik kazasında şoförlerden 1'i öldü, 1'i de ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir- Aydın Otobanı'nda meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 35 TLT 13 plakalı TIR, Torbalı yol ayrımı yakınlarında emniyet şeridinde park halinde duran 16 KKS 23 TIR ve aracını kontrol etmek için yol üzerinde bulunan sürücüsü Ö.C.'ye çarptı. Bu sırada arkadan gelen Aziz Ali K. yönetimindeki TIR da, O.K.'nın kullandığı TIR'a çarptı. Çevredeki sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde park halindeki TIR'ın sürücüsü Ö.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen O.K. ise sağlık ekiplerinin yapılan müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi

 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası

Çarpıcı iddia: Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile görüştü

 Esenyurt'ta CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler

Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Kılıçsoy Malmö gol izle! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024! Club Brugge Aston Villa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adalet Bakanlığı 1.000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? Shakhtar Donetsk Young Boys CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Malmö maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Malmö geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Malmö golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı? MAL hangi takım, MAL açılımı ne? Immobile neden yok, sakat mı, cezalı mı? Malmö hangi ülkenin takımı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.