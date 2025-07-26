İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Bayraklı'da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Rıdvan Gülenç idaresindeki 06 YDK 06 plakalı otomobil, İzmir Çevre Yolu'nun Refik Şevket İnce Mahallesi yakınlarında Veysel Karameşe yönetimindeki 45 UE 797 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobildeki Ömer Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Gülenç, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Gülenç'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öztürk'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel