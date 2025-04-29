İzmir'de Trafik Kavgası: Sürücü Satırla Saldırdı
İzmir Bayraklı'da trafikte tartışan iki sürücü arasında kavga çıktı. Bir sürücü, diğerine satırla saldırarak hafif yaraladı. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Araçlarından inerek kavga eden sürücülerden biri, diğerine satırla saldırdı. Sürücü hafif yaralanırken, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; sürücünün diğerine satırla saldırdığı, bu sırada çevredekilerin araya girdiği anlar yer aldı. Kaçan saldırgan aranırken, yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel