İzmir'de trafik kavgası kamerada

İZMİR'in Konak ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında sürücülerden biri içinde çocuğun bulunduğu aracın camını yumrukla kırdı. Diğer sürücünün de inip ona yumrukla karşılık verdiği kavga, yoldan geçen motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün Güzelyalı Mahallesi 40. Sokak'ta meydana geldi. Duraklama yapan kamyonetin sürücüsü ile trafiği aksattığını öne sürüp ona tepki gösteren otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Aracından inen kamyonet sürücüsü otomobilin peşinden koşarak arka camına yumruk attı. Arkada çocukların bulunduğu cam kırılırken, otomobil sürücüsü araçtan inerek ona yumrukla karşılık verdi. Bu sırada trafikte bekleyen motokurye sürücüleri ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirirken taraflardan kamyonet sürücüsü baygınlık geçirdi.