İzmir'de trafik denetimlerinde binlerce sürücüye ceza

İzmir'de trafik kazalarında can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki bölgelerde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 3 bin 241 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, trafik kazalarını azaltmak maksadıyla alkol ve radarla hız denetimleri başta olmak üzere, 14-20 Temmuz tarihleri arasında çeşitli denetimlerde bulundu. İl genelinde, jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleşen alkol denetimlerinde 151, radarla hız denetimlerinde bin 615, diğer trafik denetimlerinde ise bin 475 olmak üzere, kurallara uymayan toplam 3 bin 241 sürücü hakkında 5 milyon 679 bin 510 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" göre, 2030 yılına kadar trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması, 2050 yılına kadar ise can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin vatandaşlara sunulmasının hedeflendiği uygulamaların önümüzdeki dönem içerisinde de aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi. - İZMİR