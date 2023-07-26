İzmir'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 241 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 241 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan 151, hız ihlalinden 1615 ve diğer maddelerden 1475 sürücüye toplam 5 milyon 679 bin 510 lira idari para cezası kesildi.

İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 241 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 14-20 Temmuz arasında sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarını azaltmak için denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan 151, hız ihlalinden 1615 ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 1475 olmak üzere toplam 3 bin 241 sürücüye 5 milyon 679 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.