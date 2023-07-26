İzmir'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin 241 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı
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İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 241 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan 151, hız ihlalinden 1615 ve diğer maddelerden 1475 sürücüye toplam 5 milyon 679 bin 510 lira idari para cezası kesildi.
İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 241 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 14-20 Temmuz arasında sorumluluk bölgesindeki trafik kazalarını azaltmak için denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan 151, hız ihlalinden 1615 ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden 1475 olmak üzere toplam 3 bin 241 sürücüye 5 milyon 679 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.