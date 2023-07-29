İzmir'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 821 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İzmir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 821 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 21-28 Temmuz arasında trafik kazalarını azaltmak amacıyla 29 bin 181 araç denetledi. Denetimlerde alkollü araç kullanmaktan 134, hız ihlalinden bin 341, Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden bin 346 olmak üzere toplam 2 bin 821 sürücüye 4 milyon 924 bin 255 lira para cezası uygulandı.