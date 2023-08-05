İzmir'de Trafik Denetimlerinde 2 Bin 744 Sürüye 4 Milyon 909 Bin 454 TL Cezai İşlem Uygulandı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 744 sürüye toplam 4 milyon 909 bin 454 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 744 sürüye toplam 4 milyon 909 bin 454 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma emrinde görevli trafik timleri, 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında trafik denetimlerini sürdürdü. 32 bin 424 aracın denetlendiği uygulamalarda, alkol denetimleri esnasında 114, radarla hız denetimlerinde bin 390, diğer trafik denetimleri esnasında ise bin 240) olmak üzere, kurallara uymadığı tespit edilen toplam 2 bin 744 sürücü hakkında 4 milyon 909 bin 454 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen trafik kazalarını belirlenen hedefler yönünde azaltmak maksadıyla trafik denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - İZMİR