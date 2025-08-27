İzmir'de Trafik Denetiminde Polise Saldırı: Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde trafik denetimi sırasında polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsü E.S. tutuklandı. Olayda, E.S. ve başka bir şahıs, polise fiziksel saldırıda bulundu.

Eşrefpaşa Caddesi'nde 25 Ağustos'ta uygulama yaptığı sırada yaşanan arbedede polise saldıran E.S. (37) ve beraberindeki M.B. (38) ile M.S.'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.B, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, E.S. ve M.S. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletine doğru yürüyen polis memuruna bir kişinin arkadan koşarak saldırdığı ve yumruklaşma yaşandığı, çevredekilerin de olaya müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
