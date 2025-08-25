İzmir'de Trafik Denetiminde Polise Saldırı: 4 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan trafik denetiminde, kask takmadığı için ceza kesilen motosiklet sürücüsü ve arkadaşları, polis ekipleriyle arbede yaşadı. Olayda polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde trafik denetimi sırasında polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşrefpaşa Caddesi'nde uygulama yaptığı sırada bir motosikleti durdurdu.

Bu sırada kask takmadığı gerekçesiyle idari para cezasının uygulandığı motosikletin sürücüsü ve 3 arkadaşı ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedede şüphelilerden biri, polis memurlarına saldırdı.

Olay yerine sevk edilen takviye ekipleriyle müdahale edilen olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Fındık hasadı için bahçeye inen çiftçiler şoke oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum

Fındık hasadı için bahçeye inen çiftçiler şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem bugün evleniyor

Gelin ata bindi! Ünlü oyuncudan beklenmedik evlilik hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.