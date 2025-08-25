İzmir'de Trafik Denetiminde Polise Saldırı: 4 Gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde trafik denetimi sırasında polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşrefpaşa Caddesi'nde uygulama yaptığı sırada bir motosikleti durdurdu.

Bu sırada kask takmadığı gerekçesiyle idari para cezasının uygulandığı motosikletin sürücüsü ve 3 arkadaşı ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Yaşanan arbedede şüphelilerden biri, polis memurlarına saldırdı.

Olay yerine sevk edilen takviye ekipleriyle müdahale edilen olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.