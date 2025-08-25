İzmir'de Trafik Denetiminde Polise Saldırı: 4 Gözaltı
İzmir'in Konak ilçesinde yapılan trafik denetiminde, kask takmadığı için ceza kesilen motosiklet sürücüsü ve arkadaşları, polis ekipleriyle arbede yaşadı. Olayda polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde trafik denetimi sırasında polise saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşrefpaşa Caddesi'nde uygulama yaptığı sırada bir motosikleti durdurdu.
Bu sırada kask takmadığı gerekçesiyle idari para cezasının uygulandığı motosikletin sürücüsü ve 3 arkadaşı ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.
Yaşanan arbedede şüphelilerden biri, polis memurlarına saldırdı.
Olay yerine sevk edilen takviye ekipleriyle müdahale edilen olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel