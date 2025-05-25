İzmir'de Toz Taşınımı Hava Kalitesini Düşürdü

İZMİR'de sabah saatlerinde toz taşınımı etkili oldu, hava kalitesi düşerken, görüş mesafesinin de azaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de toz taşınımı görüldü. Hava kalitesi düşerken, görüş mesafesi de azaldı. Kentte bugün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği ve bazı ilçelerde ise gök gürültülü sağanağın etkili olabileceği belirtildi. Gün içinde termometrelerin 32 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Uzmanlar, özellikle toz taşınımı olan günlerde maske kullanımının solunum yollarını koruyabileceğini, gözlük takmanın ise göz sağlığı açısından faydalı olabileceğini belirtti. Ayrıca açık alanda uzun süre kalınmaması gerektiği ifade edildi. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Ege Bölgesi genelinde de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,