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İzmir'de torununun tabancalı saldırısına uğrayan dede yaralandı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 74 yaşındaki dede, torunu tarafından bacağından tabancayla yaralandı. Olay sonrası şüpheli yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 74 yaşındaki dede, torunu tarafından bacağından tabancayla yaralandı.

Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta ikamet eden Mehmet A'nın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Mehmet A, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet A, olayı torunu K.E.K'nin (17) gerçekleştirdiğini söyledi.

Polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesine tabancayla ateş açıp kaçtığı görülüyor.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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